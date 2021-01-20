المستشار الإعلامي لحمدوك لـ«الاتحاد»: «الفشقة» سودانية وليست إثيوبية ونرحب بوساطة إفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - سمر إبراهيم (القاهرة)

أكد فايز السْليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن السودان يقبل ويرحب بأي مبادرة أو وساطة إفريقية لحل الأزمة الحدودية الراهنة مع إثيوبيا.

وأوضح السْليك، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هناك ترحيباً سودانياً بأي مبادرة إفريقية تعمل على إزالة التوتر وتدعم الحل السلمي وحُسن الجوار، فضلاً عن الاستفادة من المناطق الحدودية والاستثمار، بما يصب في مصلحة البلدين، وعلى رأسها مبادرة رئيس جنوب السودان.

وأجرى رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس الماضي، بحثا خلاله الأحداث على الحدود «السودانية – الإثيوبية»، وأبدى سيلفاكير استعداده للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، أن الأرض سودانية، وليس هناك أي فرصة للحوار حول أحقية الأرض أو ترسيم الحدود، ولكن يُمكن أن يكون هناك حديث حول وضع العلامات على الأرض، مشيراً إلى أن هناك توافقاً بين المكونين «المدني والعسكري» حول تلك القضية.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترات أمنية على الحدود الشرقية بينهما، وتحديداً بمنطقة «الفشقة»، والتي استرد الجيش السوداني معظم مناطقها من الجانب الإثيوبي للمرة الأولى منذ عام 1995.