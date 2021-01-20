في خطاب الوداع.. ترامب يتمنى النجاح لبايدن و”يصلي لأجل نجاحه في الحفاظ على أمريكا مزدهرة”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمنياته لنجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، مؤكدا في الوقت نفسه، في خطاب أخير قبل مغاردته البيت الأبيض، اعتزازه نفسه وبما قدمه لبلاده خلال ولايته الرئاسية المنتههية.

ووفقاً لمقتطفات لخطاب الوداع لترامب نشرها البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: “هذا الأسبوع، تبدأ إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على الولايات المتحدة آمنة ومزدهرة”.

ولم يعترف ترامب أبدًا بالهزيمة في انتخابات نونبر الماضي، زاعماً بأنه تم تزويرها، مما كان له تأثيراً كبيراً لقيام أنصاره باقتحام مبنى الكونجرس خلال التصديق على نتيجة الانتخابات بفوز بايدن.

وفي البيان، قال ترامب: “كل الأمريكيين أصيبوا بالرعب من الهجوم على مبنى الكابيتول، العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين، لا يمكن التسامح معها”.

وفي إشارة إلى أن مساره السياسي سيتواصل، قال ترامب لمواطنيه “بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها ما زالت في بدايتها” مضيفا “حاربت من أجل الولايات المتحدة ولكل ما قامت من أجله”

وقال ترامب “غادر البيت الأبيض وكلي ثقة بأن بلدنا سيكون أكثر إشراقا” وأضاف “حاربت لأجلكم ولأجل بلدنا الحر المستقل”

وحول أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، قال ترامب “العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين ولا يمكن التسامح معه أبدا”، كما أكد الرئيس المنهية ولايته “يجب ألا ننسى أنه رغم خلافاتنا فإننا شعب محب للسلام ويريد لبلاده أن تزدهر”.

ويغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا البيت الأبيض صباح غد الأربعاء، دون استقبال الرئيس المنتخب جو بايدن وزوجته جيل، متجاهلَـيْنِ أحد أعرق التقاليد الأميركية في عملية نقل السلطة.

وجرت العادة أن يستقبل الرئيس المنتهية ولايته نظيره المنتخب في البيت الأبيض قبل أن يتوجها سويا إلى الكونغرس.

غير أن ترامب قرر خرق هذا التقليد، وعليه سيرحب ببايدن رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

وأفادت شبكة “سي إن إن” (CNN) نقلا عن مصادر، بأن ترامب لا ينوي ترك خطاب لبايدن في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يحمل قيمة كبيرة في مراسم التسلم، غير أن البيت الأبيض أعلن أنه سيوزع خطاب وداع من ترامب.

من جهته، قال مراسل “سي إن إن” في البيت الأبيض إن ترامب قد يقوم بجولة في أجواء واشنطن على متن المروحية التي ستقله إلى قاعدة “أندروز” قبيل مغادرته إلى فلوريدا صباح الأربعاء.

من جانب آخر، رجح مسؤولون أميركيون ألا يحضر مايك بنس نائب ترامب، وداع الرئيس المنتهية ولايته، مشيرين إلى أنه سيكون موجودا لدى تنصيب بايدن الذي غادر ديلاوير إلى واشنطن استعدادا للتنصيب.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنه من المتوقع ألا يحضر نائب الرئيس بنس وداع ترامب، في قاعدة “أندروز” الجوية صباح غد الأربعاء.