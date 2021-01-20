شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» يحظر ترامب لمدة أسبوع آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت أمس الثلاثاء، إنها ستمنع الرئيس دونالد ترامب من تحميل مقطاع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل.

ومنع موقع يوتيوب ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلا إن التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة. ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض اليوم الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) عندما بدأ الكونجرس جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

وقالت جوجل: "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفا سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".