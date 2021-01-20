شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يطالب اليونسكو بمساعدة اليمن لاسترداد الآثار المنهوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، منظمة اليونسكو، بمساعدة اليمن في استرداد القطع الأثرية المنهوبة والمهربة في أكثر من دولة، وإقامة دورات متخصصة في المجال القانوني لتأهيل فريق لملاحقة مهربي الآثار والاتجار غير المشروع بها ومقاضاتهم.

وبحث، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن آنا باوليني، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في مجال الثقافة والإعلام.

ولفت الوزير الإرياني خلال اللقاء إلى ما تقوم بهِ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تدمير ممنهج للمواقع الأثرية والعمل على طمس الهوية اليمنية من خلال إنشاء جيل متطرف ونشر طقوس دخيلة على المجتمع اليمني.

وأشار إلى قيام الميليشيا الإرهابية بالتدمير الممنهج لعدد من القلاع التاريخية والأثرية, مطالباً اليونسكو بموقف لإدانة هذا العبث.

من جهتها، استعرضت مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن تدخل اليونسكو في جوانب التعليم والثقافة والعلوم وتنفيذها مشاريع قيمة في شبام حضرموت وصنعاء القديمة ومدينة زبيد والعاصمة المؤقتة عدن.