شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 34 ألف إصابة في إسبانيا والبرازيل 62 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا 404 حالات وفاة و 34291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2370742 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54173 حالةً.

فيما سجلت البرازيل 1192 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الوفيات فيها 211491.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى بلوغ حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 8573864 بعد تسجيل 62094 حالةً.