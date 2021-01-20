شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 578 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158822، في حين سُجلت حالتي وفاة إثر الإصابة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 950.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أمس، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 53 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5936 حالة.