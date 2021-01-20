عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل آمر الكلية البحرية بطرابلس جراء انفجار مخزن ذخيرة

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

لقي عسكريان تابعان لحكومة فايز السراج مصرعهما، جراء انفجار مخزن للذخيرة بالكلية البحرية في العاصمة الليبية طرابلس.



وقالت مصادر، إن الانفجار الذي هز العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، ناتج عن انفجار مخزن للذخيرة في الكلية البحرية، مما أدى إلى مقتل شخصين، وهما آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

وأضافت المصادر، أن الانفجار العنيف تسبب في حرائق ضخمة في معسكر مهجري مدينة تاورغاء الواقع قرب الأكاديمية.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق في المخيم والأكاديمية.

ويتعرض مهجري تاورغاء بشكل مستمر لاعتداءات مستمرة من مليشيات السراج، أحدثها طردهم من منطقة "ريقاتا" في أغسطس/آب 2019.

وأهالي منطقة تاورغاء مهجرين منذ نحو 10 سنوات علي يد مليشيات مصراتة التي حولت منازلهم لمكب للقمامة بعدما دمرت عشرات المنازل وخزانات المياه.