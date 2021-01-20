عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يستبعد 12 عنصرا من تأمين تنصيب بايدن

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها استبعدت 12 عنصرا من الحرس الوطني من المشاركة في تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن استبعاد هؤلاء العناصر إجراء وقائي.

وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى ثكنة عسكرية وسط مخاوف من أعمال شغب من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

واقتجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي في مشهد زلزل الولايات المتحدة وألقى بظلاله على صورة الديمقراطية في البلاد.

وأوضح قائد الحرس الوطني الأمريكي أن العناصر التي تم استبعادها من تأمين حفل تنصيب الرئيس ليس لها علاقة بأحداث الكونجرس.

بدوره، قال قائد الحرس الوطني الأمريكي إنه ليس لدينا أي بواعث قلق بشأن تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

وفي وقت سابق الثلاثاء كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن سحب عنصرين من الحرس الوطني المكلف بتأمين فعاليات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت عن مسؤولين أحدهما بالجيش وآخر بالاستخبارات قولهما إنه تبين أن للعنصرين صلة بجماعات يمينية متطرفة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه لم يتم العثور على ما يوحي بوجود مؤامرة ضد بايدن خلال حفل التنصيب.