شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو الأمريكيين إلى "الصلاة" لكي تنجح إدارة بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج

دعا الرئيس الأميركي المنتهي ولايته دونالد ترامب الأمريكيين، الثلاثاء، إلى "الصلاة" من أجل نجاح الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس المنتهية ولايته، خلال من خطاب أكد البيت الأبيض أنه سيبث لاحقا، "هذا الأسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أميركا آمنة ومزدهرة". وأكد أنه "فخور خصوصاً بأنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة".

ويغادر ترامب البيت الأبيض، صباح غد الأربعاء، دون حضور مراسم خلفه بايدن في حادثة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة.