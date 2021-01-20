شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يودّع البيت الأبيض بخطاب تصالحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغة تصالحية ودع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض حيث وزع خطاباً مسجلاً دعا فيه الأمريكيين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن المقبلة.

وتقف أمريكا اليوم على أعتاب عهد جديد، يتسلم فيه الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم، واعداً بإصلاح سياسات سلفه الذي سيغيب عن حفل التنصيب.

ودعا بايدن زعماء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين إلى المشاركة معه في صلاة صباح اليوم الأربعاء في واشنطن قبل حفل تنصيبه، في بادرة على وعده بتحقيق «مصالحة» في أمريكا.

وتجري احتفالات التنصيب في مراسم مختصرة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة التي تحولت منذ أيام إلى حصن منيع مع الأسيجة والمتاريس.