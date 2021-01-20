شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: مصر والأردن تمثلان نموذجا للارتباط المباشر بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الفقى الكاتب والمفكر السياسى، إن هناك التزام أدبى من مصر والأردن تجاه فلسطين، موضحا أن مصر والأردن تمثلان نموذجا للارتباط المباشر بالقضية الفلسطينية.

وأشار الفقى خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن زيارة الرئيس السيسى إلى الأردن كانت لمناقشة القضية الفلسطينية مع الملك عبد الله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ربط ربطا مباشرا بين تعطيل حل القضية الفلسطينية وموجات الإرهاب.

وأوضح الكاتب والمفكر السياسى، أن ملك الأردن سيزور أمريكا خلال أسابيع حتى يقدم وجهة نظره إلى بادين حول ما يحدث في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر والأردن تسعيان إلى حل وتسوية القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر ليست دولة محاور أو تحالفات ولديها علاقات مع كل الأطراف.