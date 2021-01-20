شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبد الستار: هناك أعمال فنية تدرس.. وأخرى تحرض على الفسق والفجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على إساءته للفنانين المصريين داخل البرلمان بجملة "الفنانون يسعون في الأرض فسادا"، قائلا: "أنا قصدت الفن غير الهادف.. والجملة التى قلتها لا أقصد بها عموم الفن والفنانين".

وأضاف عبد الستار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، أن كل فصيل خلقه الله به الجيد والخبيث، والجيد والردئ، متابعا: "شئ طبيعى نحترم الفن والفنانين وما يقدمونه من أعمال هادفة، ولكن الفن المبتذل يحرض على الفسق والفجور والانحلال الأخلاقى في بعض المشاهد".

وتابع النائب، أن تاريخ الفن المصرى بشكل عام، أحدث حالة من الوعى الثقافى والنضوج الأخلاقى، وأجرى تغييرات كبيرة في السلوك الأخلاقى لدى المواطنين، متابعا: "ليس كل الفن جيد.. وهناك أعمال ليس على المستوى المطلوب وفى المقابل هناك أعمال تدرس بسبب تناولها الوطنية الرائعة واستفاد منها المجتمع المصرى والشعب المصرى بالرقى.. ولكن هناك أعمال أدت إلى آثار سلبية خطيرة على المجتمع.. ونريد رقابة على هذه الأعمال".

وكان اعتذر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن التصريحات التى ذكرها أمس بالجلسة العامة حول الفن، عندما قال: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم".

وقال عبد الستار فى خطاب الاعتذار: "تحدثت بالأمس فى زيادة الموارد للصندوق لأن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن لصالح منحنا الحياة الآمنة لكل فئات الشعب المصرى وذكرت الفنانين الذين نحمل لهم التقدير والاحترام، الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذى يؤثر إيجابا فى تغيير سلوكيات المجتمع المصرى ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقى ونهوض المجتمع".