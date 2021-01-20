3 أقاليم ليبية تسمي مرشحيها

وذكر البيان نقلا عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن «أعضاء الملتقى اتخذوا خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس». وأضاف: «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم».
واتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بعد أكثر من شهرين من الخلافات، التي انعكست على المشهد العام بالبلاد.
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