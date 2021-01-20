3 أقاليم ليبية تسمي مرشحيها

نصت آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية. وذكرت أن نحو 73% من الأصوات وافقت على اقتراح اللجنة الاستشارية.

وذكر البيان نقلا عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن «أعضاء الملتقى اتخذوا خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس». وأضاف: «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم».

واتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بعد أكثر من شهرين من الخلافات، التي انعكست على المشهد العام بالبلاد.