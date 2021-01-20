العراق: إرجاء الانتخابات العامة إلى 10 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس، إرجاء الانتخابات العامة من يونيو إلى العاشر من أكتوبر المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وكانت الحكومة قررت العام الماضي إجراء انتخابات عامة في السادس من يونيو 2021، أي قبل عام تقريباً من موعدها الأصلي. لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اقترحت، أمس الأول، تأجيلها إلى أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت للتجهيز.

وكانت الانتخابات المبكرة مطلباً أساسياً من المحتجين الذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019، وقُتل فيها المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلتهم بفصائل مسلحة.

ونقل بيان للحكومة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله، أمس: «إن قرار التأجيل اتُخذ لمنح مفوضية الانتخابات الوقت الكافي للإعداد الكامل لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».