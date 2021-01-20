«البرلمان العربي»: إنشاء مرصد لحقوق الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً، أمس، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي، ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.

وقال محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان: «إن مكتب البرلمان العربي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها الموافقة على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان العربي بشأن إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان».

وأوضح اليماحي أن هذا المرصد يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.