خبراء ومحللون في ندوة افتراضية نظمها «الإمارات للدراسات»: أولوية بايدن لحلفائه بالمنطقة ولن يستجدي الإيرانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

توقع خبراء ومحللون تعاوناً وثيقاً خلال الفترة المقبلة، بين إدارة الرئيس الجديد جو بايدن ودول الخليج العربي، التي أثبتت أنها قوة يعتمد عليها في المنطقة، لافتين إلى أنه حتى لو تغير أسلوب إدارة بايدن عن سابقتها، فإن جوهر السياسة الأميركية تجاه المنطقة سيبقى من دون تغيير. واعتبروا أن أولوية بايدن ستبقى لحلفائه في المنطقة، ولن يستجدي النظام الإيراني لإبرام اتفاق نووي جديد.

وأوضح الخبراء، في ندوة افتراضية، حول نتائج الانتخابات الأميركية، ومستقبل السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط، نظمها مركز «الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أن على الرئيس المنتخب جو بايدن في حال كان عازماً على إعادة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، أن يأخذ في الحسبان مخاوف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكدوا ضرورة وضع حد للطموحات النووية الإيرانية لمدة طويلة جدّاً، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على تهديد استقرار المنطقة، إلى جانب منع التدخلات الإيرانية في عددٍ من دول المنطقة.

وقال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية من دولة الإمارات: «إن واشنطن ستعمل في المرحلة المقبلة، بشكل متعاون مع دول الخليج العربي، التي ستشعر بدورها بالطمأنينة، وبأنها أقوى في عملها مع الإدارة المقبلة». وأضاف: «إن دول الخليج أثبتت أنها قوة يعتمد عليها في المنطقة، من خلال عملها بنجاح كبير مع نحو أربعة عشر رئيساً أميركياً على مدى الأعوام السبعين الماضية، متوقعاً تغييراً في الأسلوب، وربما في لغة الخطاب الأميركي، لكن مع بقاء جوهر السياسة الأميركية تجاه المنطقة على حاله».

وقال الدكتور محمد بن هويدن، أستاذ العلاقات الدولية المشارك في برنامج العلوم السياسية بقسم الحكومة والمجتمع في «جامعة الإمارات»: «إن على الرئيس بايدن، في حال رغبته إعادة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، أن يأخذ في الحسبان مخاوف حلفاء واشنطن في المنطقة، والتأكد من أن أي اتفاق يتم التوصّل إليه يُجبر إيران على وقف طموحاتها النووية لمدة طويلة جداً»، معتبراً أن مدة الأعوام الخمسة عشر التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السابق ليست كافية.

وأكد ابن هويدن ضرورة وقف انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على تهديد استقرار المنطقة، ومعالجة الأنشطة التي تمارسها إيران، مثل دعم العنف، والقوى غير الحكومية الفاعلة في المنطقة، إلى جانب إشراك دول الخليج العربية في عملية التفاوض بشأن الاتفاق.

أما الدكتور جون ألترمان، نائب الرئيس ومدير برامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة الأميركية، فتوقع ألا تسعى إدارة بايدن خلف الإيرانيين، وعدم محاولة إرضائهم، مع منحهم منفَذاً للدخول منه، في حال أبدَوْا مرونة في التعامل، ومنفَذاً آخر، في حال أبدَوْا تعنّتاً.

وأوضح ألترمان أن هذا الملف لن يشهد سوى قدر محدود من التقدم في الشهور الأولى، ليتم بعد ذلك تحقيق بعض التقدم، عقب الانتخابات الإيرانية.

وطمأن حلفاء أميركا في المنطقة، ممن لديهم مخاوف بشأن أي تقارب مع إيران، بأن إدارة بايدن تمنح الأولوية لجمع حلفائها في إجراء مناقشات أمنية إقليمية، وتعتبر وجود إيران في الاتفاقيات أفضل من استبعادها، الأمر الذي يعني أنه سيكون على إسرائيل ودول الخليج اتخاذ خيار جوهري للتعامل مع هذه المنهجية.

وذكر أنه إذا ما رغب بايدن في الاتفاق مع إيران، فسيكون عليه بناء الاتفاق على أساس مختلف عن ما سبق، من خلال التعامل مع جميع الثغرات المُحتمَلة، كتلك المتعلقة بعمليات التفتيش التي لم تكن متاحة في جميع الأماكن والأوقات، وبالأسلحة وبالجوانب العسكرية.

وفي هذه الأثناء، قال اللواء المتقاعد عاموس يدلين، مدير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: «إن هناك اتجاهين في إدارة بايدن بشأن التعامل مع الملف الإيراني، يرغب أحدهما في العودة على الفور للاتفاق النووي، وهو ما تعتقد إسرائيل أنه سيكون خطأ كبيراً، بينما يدرك الآخر أن الافتراضات التي استند إليها اتفاق 2015 ثبتت هشاشتها، خلال السنوات القليلة الماضية».

بدوره، توقع الدكتور ستيفن كوك، مدير برنامج «زمالة العلاقات الخارجية» في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، أن تكون الفترة المقبلة صعبة للغاية في العلاقات بين أميركا وتركيا، في ظل عدم وجود أجواء مريحة ومستقرة بين بايدن وأردوغان، كما أنه من المتوقع ألا يبادر المحيطون ببايدن إلى اتخاذ أي خطوة إيجابية تجاه تركيا قبل أن تقوم بتغيير سلوكها في العديد من القضايا.

من جانبه، رأى الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، رئيس مجلس إدارة دار «المصري اليوم» للنشر، أن بايدن مختلف تماماً عن ترامب، وأولوياته في الداخل هي تحدي فيروس كورونا، ووحدة الشعب الأميركي، وفي الخارج التحالف الغربي، وإدارة المنافسة مع الصين، ثم تأتي بعدهما بقية الأمور في العالم، متضمّناً الشرق الأوسط في أدنى مرتبة في قائمة الأولويات.

ولفت الدكتور البدر الشاطري، الأكاديمي الإماراتي، والأستاذ السابق بكلية الدفاع الوطني في الإمارات، أن الانتخابات الأميركية لعام 2020 جرت في ظل مستوى عالٍ وغير مسبوق من التعبئة السياسية، وهو ما تؤكده نسبة المشاركة، التي تعدّ الأكبر منذ نحو 100 عام، وهو ما يعكس الانقسامات الشديدة في البلاد.