رأس «الحوثيين» يفضح فساد وسرقات قياداته

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أقر زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، المُدرَج على القائمة السوداء الأميركية للإرهابيين الدوليين، بفساد قياداته والممارسات التمييزية داخل الجماعة نفسها. وقال في تصريحات «إن بعض عناصر ميليشياته قضوا بسبب البرد في صنعاء، لعدم توفر الملابس الواقية، فيما القيادات لديها فائض في منازلها». كما اتهم وفق موقع «نيوز يمن» الإخباري، قيادات ومشرفين بالفساد وسوء التصرف، قائلاً «إنهم يهتمون بتوفير كماليات الكماليات لأنفسهم، بينما هناك مسلحون لا يحصلون على الغذاء». واتهم آخرين بالخيانة والإهمال وأيضا سرقة الدعم العيني للمدنيين وبيعه في الأسواق لشراء «القات» بعائداته المالية.