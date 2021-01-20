ترامب يحث الأمريكيين على “الصلاة” من أجل نجاح إدارة بايدن … في يومه الأخير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

من أجل نجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، حضَّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الأمريكيين على الصلاة.

وتباهى ترامب في خطاب وداعي بأنه ”وحَّد“ العالم في وجه الصين، ولم يشن حربًا جديدة خلال ولايته.

وبحسب مقتطفات من الخطاب الذي قال البيت الأبيض إنه سيوزعه لاحقًا، قال ترامب:“لقد أعدنا إحياء تحالفاتنا، ووحدنا أمم العالم لمواجهة الصين أكثر من أي وقت مضى“.

وأضاف:“أنا فخور، خاصة أنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربًا جديدة“.