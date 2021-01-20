زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: الغوغاء الذين هاجموا الكابيتول.. حرضهم ترامب!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي أن “الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكابيتول قد حرضوا من قبل الرئيس دونالد ترامب”.

وقال ماكونل، الزعيم الجمهوري النافذ والسيناتور عن ولاية كنتاكي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن “الغوغاء أشبعوا بالأكاذيب”، مضيفا “لقد استفزوا من الرئيس وغيره من الأشخاص الأقوياء”.

واعتبر ماكونل إن الكونغرس قام بواجبه على الرغم من أحداث العنف في السادس من يناير الماضي، حيث صادق على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس.

وقال ماكونل في تصريحات علنية “لقد حاولوا استخدام العنف والخوف”، لتعطيل عمل الكونغرس، مضيفا عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن “سيكون لدينا حفل تنصيب آمن هنا على واجهة مبنى الكابيتول”.

وتأتي تصريحات ماكونل قبيل نظر الكونغرس في قضية عزل الرئيس ترامب من منصبه، ورغم أنه قال سابقا إنه “لم يقرر بعد” كيف سيصوت في القرار، ويعتقد أن كثيرا من أعضاء الشيوخ الجمهوريين سيحذون حذو ماكونل إن قرر التصويت بالإيجاب على قرار العزل.

ويحتاج قرار العزل إلى تصويت 17 سيناتورا جمهوريا وكل السيناتورات الديمقراطيين الخمسين في الكونغرس.