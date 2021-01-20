مرشح بايدن للخارجية: سنشرك دول الخليج في الحوار مع إيران حول الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 10:24 مساءً

قال أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن مشاورات الإدارة الأمريكية في الحوار مع إيران حول اتفاق نووي جديد سيشمل دول الخليج في لحظة الانطلاق.

وأوضح بلينكن الذي كان يشرح السياسة الخارجية التي سينتهجها في حال اعتماد مجلس الشيوخ له، أن أمريكا لديها ”مسؤولية ملحة“ لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا سيما أن إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي.

وأضاف مرشح جو بايدن لوزارة الخارجية لدى استماع مجلس الشيوخ له، أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن.

وكان قد تعهّد وزير الخارجية المستقبلي في إدارة جو بايدن بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى “القيادة” لكنها ستعتمد الآن على حلفائها “للفوز في المنافسة مع الصين” ومواجهة خصومها الآخرين، بحسب “العربية”.