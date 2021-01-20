القبض على جندي حاول مساعدة "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية‎

الثلاثاء 19 يناير 2021

ذكرت وزارة العدل في بيان، الثلاثاء، أنه تم القبض على جندي في الجيش الأمريكي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية.

