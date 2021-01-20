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القبض على جندي حاول مساعدة "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية‎

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - القبض على جندي حاول مساعدة داعش على نصب كمين للقوات الأمريكية

الثلاثاء 19 يناير 2021

ذكرت وزارة العدل في بيان، الثلاثاء، أنه تم القبض على جندي في الجيش الأمريكي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية.

 

وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي في الجيش الأمريكي "متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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