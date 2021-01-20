شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «ترامب» في خطاب الوداع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في خطاب الوداع إنه سيصلي من أجل نجاح الإدارة الجديدة، وذلك قبل يوم واحد من أداء جو بايدن اليمين بصفته الرئيس المقبل.

وذكر ترامب في مقطع فيديو مدته 20 دقيقة: "هذا الأسبوع نقوم بتنصيب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.. نريد أيضا أن يحالفهم الحظ".

وأضاف ترامب: "كل الأمريكيين أصيبوا بالرعب من الهجوم على الكابيتول" ، مضيفًا أن العنف السياسي "لا يمكن التسامح معه مطلقا".

وحث ترامب البيت الأبيض القادم قائلا: "العالم يحترمنا مرة أخرى، من فضلك لا تفقد هذا الاحترام"، وأضاف: "بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء، أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها هى فقط مجرد بداية - لم يكن هناك أي شيء مثلها".