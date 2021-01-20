إشادة أوروبية بالتوافق الليبي على آلية اختيار السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الأعضاء بموافقة منتدى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد.

وأشاد الاتحاد في بيان بأعضاء منتدى الحوار السياسي اللّيبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة الهامّة.



وتابع الاتحاد أن القرار الذي تمّ اتخاذه اليوم يعدّ مهمّا لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، والمتمثّل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول العام الجاري.

وأعرب الاتحاد عن أمله أن ينتقل منتدى الحوار السياسي الليبي الآن بشكل سريع إلى ترشيح سلطة تنفيذية جديدة بالاستناد على الآلية المتفق عليها.

وشجع الاتحاد كثيرا على إدماج المرأة ومشاركتها بشكل هادف وكامل في عملية إرساء السلام، مؤكدا دعم مشاركتها السياسية الفاعلة في جميع جوانب عملية السلام والحوكمة المستقبلية في ليبيا.

كما رحّب البيان بالانجاز المحقّق اليوم، مؤكدا على مسؤولية الأطراف المعنيّة الرئيسية في ليبيا في المضيّ قدما نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين.

ودعا جميع القادة اللّيبيّين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقيّة لإيجاد حل سلمي مستدام.

وشدد على أنّ ليبيا في حاجة إلى اتّخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.

وأردف أن الاتحاد يقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن ويرفضون أي خيار عسكري أو خيار يتّسم بالعنف لتسوية الأزمة والقضاء على الإرهاب ويشاركهم معارضتهم لجميع التدخلات الأجنبية ، ويدعم استعدادهم للعمل يدا بيد.

واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رسميا اليوم الثلاثاء مقترح اللجنة الاستشارية حول آلية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة.

وأكد زهراء لنقى، عضو الحوار السياسي أن نسبة 73% من الأعضاء وافقوا على الآلية المقترحة من اللجنة الاستشارية حول طريقة اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة.

أوضح لنقي في تصريح لـ"الخليج 365" أنه شارك بالتصويت 70 عضوا من أعضاء الملتقى، مشيرا إلى 51 عضوا صوتوا بنعم و19 آخرين رفضوا الآلية المقترحة، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.