أسلحة تركية مهربة في قبضة الأمن السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تمكنت الجهات الأمنية السودانية، من ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح تركية قبل تهريبها داخل البلاد، وذلك بمنطقة قلود الحدودية.

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وتم ضبط قطع السلاح محملة على ظهور 5 من الإبل مهربة إلى إحدى دول الجوار، بحسب الجهات الأمنية السودانية.

وأوضح اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو فضل السيد، مدير شرطة ولاية القضارف السودانية، أن الضبطية تمت إثر معلومات دقيقة، حيث تم تحريك فريق أمني وتم ضبط الأسلحة".

وأشار جابو، في بيان صحفي، إلى أن شرطة ولاية القضارف ترصد كافة الأنشطة الإجرامية بالحدود، ولديها من الخطط ما يمكنها من تحجيم جرائم تجارة السلاح والتهريب بالشريط الحدود.