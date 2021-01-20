إسرائيل ترفع حالة التأهب بالبحر الأحمر تحسبا من هجمات إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر تحسبا من هجمات إيرانية.

وقال موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن "الجيش رفع من حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر وسط توترات مع إيران، خوفا من الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، والمهندس النووي الإيراني محسن فخري زاده".

وأضاف: "وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى عدة وحدات عسكرية، بما في ذلك غواصات".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بعدة تحركات الهدف منها إيصال رسالة بأن "إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات".

وكانت إيران حملت إسرائيل المسؤولية عن اغتيال المهندس النووي الإيراني زاده متوعدة بالانتقام.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "وسائل إعلام أجنبية أفادت مؤخرًا عن شحنة أسلحة كبيرة جدًا غادرت إيران إلى اليمن، شملت، من بين أمور أخرى، طائرات بدون طيار تحمل متفجرات قادرة على أن تصيب أهدافًا بحرية وبرية".

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي: "أضاءت هذه المنشورات الأضواء الحمراء في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، وسط مخاوف من أن إيران ستستخدم الطائرات بدون طيار ضد أهداف في المنطقة، أو تحاول تمريرها كمساعدة لمختلف المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط".