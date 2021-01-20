قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل دون إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد، مساء الثلاثاء، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب تلقته ”الخليج 365”: "إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ولاحظت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "لم يتم الإعلان مسبقا عن إطلاق صافرات الإنذار".

وأضافت أن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في إسرائيل دون التسبب بأضرار أو إصابات".

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات إطلاق متفرقة للقذائف الصاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق القذائف.