اخبار العالم

قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل دون إصابات

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد، مساء الثلاثاء، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب تلقته ”الخليج 365”: "إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل". 

وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ولاحظت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "لم يتم الإعلان مسبقا عن إطلاق صافرات الإنذار".

وأضافت أن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في إسرائيل دون التسبب بأضرار أو إصابات".

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات إطلاق متفرقة للقذائف الصاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق القذائف.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا