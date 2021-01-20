شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة فى بيان وزير الدولة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على إغلاق باب المناقشة فى بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وشهدت الجلسة انتقادات لأداء وزارة الدولة للإعلام، حيث سيبدأ الوزير فى الرد على ما أثاره النواب من انتقادات شديدة.

ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس، بإحالة بيان وزير الدولة للإعلام ومناقشات النواب إلى لجنة الإعلام لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة، يوم الاحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.