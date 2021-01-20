شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تبحث جهود الأوقاف فى زيادة إيرادات صناديق المساجد والرقابة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور على جمعة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (وزارة الأوقاف، شئون الدعوة الإسلامية، الكنيسة المصرية).

وتطرق الاجتماع لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بدور العبادة، وتمت إضافة بندين فى هذا الصدد، بشأن متابعة خطة وزارة الأوقاف فى صيانة المساجد ونظافتها وقضايا الإحلال والتجديد والإبدال للمساجد، ومتابعة جهود الوزارة في زيادة إيرادات صناديق المساجد والرقابة عليها.

وفى نهاية الاجتماع أقرت اللجنة (بالموافقة على مشروع خطة عمل اللجنة) فيما يخص (الأزهر، وزارة الأوقاف، شئون الدعوة الإسلامية، دار الإفتاء، الكنيسة المصرية).

وكانت اللجنة وضعت مؤخرا محاور خطة عملها فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتوافقت علي محاور خطة عملها، وجاء فى مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، والتعليم الأزهرى، وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الأزهر، كما شملت الخطة محور متعلق بوزارة الأوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج .

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل.