شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الأفريقية بالنواب تستقبل وفدا من منطقة التجاره الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، وفدا من منطقة التجارة الحرة الأفريقية، برئاسة سكرتير عام المنطقة وامكيلى مينى، فى حضور الدكتور أحمد مغاورى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.

ويزور وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية برئاسة وامكيلي مينى سكرتير عام الاتفاقية القاهرة حالياً، لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت خلال لقائها الوفد أمس حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية \"AFCFTA\" والتى بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجارى.

وأشارت الوزيرة إلى ما بذلته مصر من جهود حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقى وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.