شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الاستماع إلى بيان كل من وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدوله للإعلام أسامة هيكل.

وقبل رفع الجلسة، حرص جبالى، على توجيه التهنئة للمسيحي مصر بشكل عام بمناسبة عيد الغطاس، مضيفا: "ربنا يجعل كل أيامنا عيد".

ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة ثانية صباح غدًا الأربعاء، والتي من المتوقع أن تشهد الاستماع لبيان وزيرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال بيان وزير التعليم العالي إلي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، كما أحال بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام وذلك لدراستهما، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.