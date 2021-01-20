شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: البرلمان ولجانه ليس مسرحيا ونسعى لتقديم حلول منطقية لكل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن وجود حزب الأغلبية فى مجلس النواب الحالى يساهم فى الانضباط داخل البرلمان، مضيفا أن مجلس النواب يمارس الدور الرقابى فى مواجهة السلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطن.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن توصيات مجلس النواب للحكومة ملزمة ويجب تنفيذها، مطالبا الوزراء بعدم الغضب من مناقشة النواب لأنه أمر طبيعى فى إطار دورنا التشريعى والرقاب، مؤكدا أن أداء مجلس النواب ولجانه البرلمانية ليس مسرحيا ونسعى لتقديم حلول منطقية لكافة الأزمات.
وتابع، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء نموذج جيد للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مضيفا أن التاريخ لن يحاسب الوزراء على النية والجهد ولكن على النتائج، مؤكدا أننا سنعقد جلسات لقياس الأثر التطبيقى لكافة القوانين لعلاج السلبيات والأخطاء.