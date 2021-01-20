أحمد السجينى: البرلمان ولجانه ليس مسرحيا ونسعى لتقديم حلول منطقية لكل الأزمات

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن وجود حزب الأغلبية فى مجلس النواب الحالى يساهم فى الانضباط داخل البرلمان، مضيفا أن مجلس النواب يمارس الدور الرقابى فى مواجهة السلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطن.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن توصيات مجلس النواب للحكومة ملزمة ويجب تنفيذها، مطالبا الوزراء بعدم الغضب من مناقشة النواب لأنه أمر طبيعى فى إطار دورنا التشريعى والرقاب، مؤكدا أن أداء مجلس النواب ولجانه البرلمانية ليس مسرحيا ونسعى لتقديم حلول منطقية لكافة الأزمات.