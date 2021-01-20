شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": ندرس أسباب تصفية "الحديد والصلب" والقرار لن يكون عاطفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب سيتم دراسته بشكل متأنى فى اللجنة بعيداً عن العاطفة كون الأمر حساس وبالغ الأهمية وفى نهاية الدراسة، التى ستعتمد على العمل لصالح الوطن سيتم التصويت النهائى على القرار.

وأضاف "محمود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان تعمل على ما هو خيراً لصالح الوطن، وقرار تصفية "الحديد والصلب" لن يكون عاطفى، مشدداً على أن أغلبية أعضاء اللجنة هى التى ستحدد الموافقة على قرار التصفية من عدمه بعد دراسة أسباب التصفية.