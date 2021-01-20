شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان تكشف أولويات اللجنة لتطوير المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن البرلمان استمع اليوم إلى تصريحات وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، موضحة أن الجلسة حضرها أعضاء بهيئة التدريس، حيث استمع الوزير بصدر رحب بمطالب أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن وزير التعليم العالى شرح الإجراءات التي تتخذها الوزارة، والتي تعد مناسبة للظروف التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحة أن البرلمان أحال تصريحات وزير التعليم العالى للجنة التعليم والبحث العلمى للتأكد من الذى تم تنفيذه من هذه التصريحات.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن أولويات اللجنة الاهتمام التعليم الفني وتأهيل المعلمين بجانب الاهتمام أوضاع الاقتصادية للمعلمين والبنية التحتية والاهتمام بالتعليم أون لاين .