شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة أمام لجنة المشروعات الصغيرة بـ"النواب": نعمل على توطين المنتج المحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد مرعى، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استراتيجية الوزارة والهيئة بشأن المجمعات الصناعية.

من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن استراتيجية الوزارة حاليًا تعتمد العمل على تقليل قائمة الواردات لتوطين المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأضافت أنه تم العمل باستراتيجية واضحة وقوية من أجل تقليل الواردات من الخارج، وخصوصا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها كذلك، موضحة أن هناك سوق متوفر لهذه المنتجات وبالتالي لا نحتاج لاستيرادها من الخارج.

ولفتت إلى أن هناك منظومة متكاملة من المجمعات الصناعية التي تتبناها الوزارة، موضحة أنه يتم العمل على أن يكون المجمع الصناعى متكامل عبر توفير كافة الوسائل من أجل نجاح التجربة.

ونوهت إلى أن الهيئة تستفيد من أخطاء الماضى وخصوصا مع تجربة منطقة "الروبيكي"، وتقوم بتصحيح المسار من أجل توفير كل وسائل الصناعة الحديثة، ضاربة مثلا بذلك مسألة استخراج الرخصة، حيث تتطلب دراسات البيئية وهذا تم إدراكه في المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الجديدة.

وتابعت: "يتم تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة المصرية.

كما أعلنت وزيرة الصناعة أنه سيتم اتخاذ إجراءات مع من يتقاعسون عن استغلال الأراضى التى تخصص لهم، لأن ذلك يمثل حق أصيل للدولة وللمواطنين، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة لا تحتاج مجمعات صناعية لأنها لا ترغب في الخروج من منزلها أو مقرها، ولكنها ربما تحتاج إلى قروض، والهيئة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، ويمكن زيادة ضخ القروض في مناطق لو الأمر يحتاج.

بدوره، قال اللواء محمد الزلاط، إن المجمعات الصناعية متكاملة وبها كافة المرافق وعلى أعلى مستوى، منوها إلى أنه يتم تسليم الرخصة فورا للمتقدم حال الانتهاء من كافة الأوراق ومع استلامه لموقع.

وأشار إلى أنه تم تفعيل إمكانية خصم الإيجار الذى تم دفعه عن الوحدة حال الرغبة فى امتلاكها من قبل المستفيد، منوها إلى أن الـ7 وحدات الموجودة فى أماكن مختلفة من الجمهورية تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠ %.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بجهد الوزارة والهيئة، مطالبا بضرورة تفعيل المزيد من الإجراءات التي تساعد الشباب للتقدم على مثل هذه الوحدات، ومضيفا أن هذه الوحدات تمثل طوق نجاة للقضاء على البطالة وخصوصا أن معظمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.