شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعلن اختيار محمد تيسير مطر ممثلا لبرلمانية "إرادة جيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اختيار رئيس حزب إدارة جيل النائب محمد تيسير مطر ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت الاستماع لبيان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدوله للإعلام أسامة هيكل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال بيان وزير التعليم العالي إلي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، كما احال بيان أسامة هيكل وزير الدوله للإعلام إلي لجنة الثقافة والاعلام وذلك لدراستهما، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير، من إيضاحات علي أرض الواقع ، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.