شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى: وزير الدولة للإعلام لم يستطع التصدى للمتآمرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، "إننا نواجه حروب متعددة من الجيل الرابع إلى السادس، ونحتاج لمواجهة قوية وفاعلة و مبدعة ورؤية استراتيجية شاملة للدفع عن الكيان الوطنى والنفاذ للداخل الغربى الذى يناصبنا العداء".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تعليقا على بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن "الإعلام المصرى لم يستطيع أن يبعث بالرسالة أو أن يتصدى للمتآمرين رغم أن بعض القنوات الخاصة تحاول أن تلعب ذلك الدور".

وتابع "بكرى": "أتساءل عن إعلام الدولة المثقل بالهموم والديون، ونحن أمام اتحاد إذاعة وتليفزيون مثقل بـ40 مليار جنيه ضرائب وديون، فهل نقف نتفرج على جهازنا يسقط من بين أيدينا، حتى الدول المتآمرة تحاول أن تحافظ على إعلامها القومى، ويجب أن يأخذ المجلس موقفا بمشروع قانون يحل المشكلة، ولا يجب ترك الصحافة القومية لتسقط، ويتم خصخصتها، ونترك ماسبيرو ليسقط فهو أمن قومى".

وقال: "ما يحدث فى الواقع يتناقض مع كل الكلام الذى نسمعه عن ضرورات وجود إعلام قوى وفاعل.. اعتقد أن الإعلاميين المصريين هما اللى بيعملوا الإعلام فى الخارج ولا يجب أن نتعامل مع الإعلاميين لدينا بهذه الصورة ونعتبرهم سقط متاع".