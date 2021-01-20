شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية: أسامة هيكل يخالف القانون والدستور بالجمع بين منصبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، إن هناك مخالفة للدستور في المادة 166، لرئاسة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مدينه الإنتاج الإعلامي.

وأضاف رشاد، أن الأمر لا يستطيع أحد قبوله هو أن يكون وزير الدولة للإعلام، هو العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن هذا فيه مخالفة صريحة لقانون الشركات.

وتابع: "فإما لدينا نقص في الكوادر نحلها.. أو أن هذا استثناء للقانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام"، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد تعقيب أعضاء المجلس على بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه بالجلسة حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.