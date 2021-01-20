وزير التعليم العالى للنواب: ليس من دور الدولة توفير وظائف لكل الخريجين

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن من يدخل الجامعة وهو مصاب بكورونا هو طالب غير مسئول، مضيفا: "وضعنا كل ما نستطيع من إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، والدليل أن الامتحانات تمت فى شهر يوليو الماضى بشكل حسن"، لافتا إلى أن التقارير اليومية كانت تؤكد وجود رؤساء الجامعة على رأس الإشراف على تلك الإجراءات.

وتابع وزير التعليم العالى فى كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "لدينا 3 ملايين طالب، ومن الطبيعى أن يكون هناك تجاوز"، مشيرًا إلى أن الالتزام يجب أن يكون من الجامعة والطالب، مستطردا: "قلنا للطالب اللى تعبان ميجيش واللى حاسس بشىء لا يأتى وهناك من لا يلتزم".

وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت فى مجال التعليم وإتاحة التعليم، بحيث يكون هناك جامعات حكومية مجانية فى كل المحافظات، لافتًا إلى أنه تم فتح كليات بجامعات حكومية تستهدف سوق العمل، مثل كليات علوم الفضاء والذكاء الاصطناعى والهندسة النووية.

واستكمل: "ليس من دور أى دولة توفير وظيفة لكل خريجيها، ولا يوجد دولة في العالم تفعل ذلك، والدول هى التى نشرت فكرة ريادة الأعمال"، وأضاف وزير التعليم العالى، "مصر مازالت مصدر لتصدير العمالة للدول المحيطة، مازال المهندس والطبيب فى الدول حولنا والدولة تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على العاملين المصريين".