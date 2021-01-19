شكرا لقرائتكم خبر عن 2598 إصابة جديدة بكورونا في تونس والمغرب 1246 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تونس 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 94 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 184.483 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفيات 5844 حالة وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 461390.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8011، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 436626.