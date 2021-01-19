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اعتقال جندي أمريكي بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر في نيويورك

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتقلت السلطات الأمريكية جنديا في ولاية جورجيا بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر في نيويورك ومهاجمة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال نيكولاس بياسي المتحدث باسم المدعين الفيدراليين في مانهاتن، إن "كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بولاية أوهايو محتجز بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم "داعش" ومهاجمة جنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الجندي البالغ من العمر 20 عاما والمعروف بكول غونزاليس كان ضمن فرقة المشاة الثالثة خارج فورت ستيوارت في جورجيا، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في جورجيا يوم الخميس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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