شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات ليلية تودي بحياة العشرات في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت هجمات ليلية شنتها حركة «طالبان» الإرهابية على مواقع عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في ولاية قندوز عن مقتل 25 عنصراً، أمنياً، و15 مسلحاً، بحسب ما أكدت وسائل إعلامية، أمس الثلاثاء، في وقت حذرت فيه منظمة بريطانية من أن الجوع يتهدد 10 ملايين طفل أفغاني، داعية إلى توفير 1.3 مليار دولار كمساعدات لإنقاذهم.

وأفادت وسائل إعلامية أفغانية، بأن الهجمات التي شنها العشرات من مسلحي «طالبان» وقعت ليلاً على مواقع عسكرية مختلفة بولاية قندوز الأفغانية. ونقلت قناة «1 تي في نيوز» الأفغانية عن مصدر أمني، قوله إن هجمات مقاتلي «طالبان» الإرهابية، أسفرت عن مقتل 25 مسؤولاً أمنياً أفغانياً تابعين للجيش.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 15 مسلحاً من «طالبان» خلال الهجمات التي لم تعلق عليها الحركة. ويعد قندوز أحد أكثر الأقاليم اضطراباً في شمالي أفغانستان؛ حيث تسيطر عناصر «طالبان» على غالبية أراضيه منذ أعوام.

وعلى صعيد آخر، دان الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز، بعدما تعرضت محطة إذاعية محلية للهجوم والتخريب إثر دعوة أحد المتشددين لمهاجمتها.

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان، على أنه يجب أن يكون وضع سلامة الصحفيين في أفغانستان أولوية رئيسية للحكومة الأفغانية.

وقال محسن أحمد مدير «إذاعة الزهرة» التي استهدفت في الهجوم: إن الغوغاء ألحقوا أضراراً بأجهزة المحطة وأجبرتها على وقف البث لساعات عدة، لكن لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت مصادر إعلامية، أن نفس المعتدين حاولوا أيضاً مهاجمة محطتين إذاعيتين قريبتين، لكن رجال الشرطة منعوهما من الدخول.

وشهدت أفغانستان في الأشهر الأخيرة موجة من الهجمات الدموية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني.

إلى ذلك ناشدت منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير 1.3 مليار دولار كمساعدات لإنقاذ نحو 10 ملايين طفل أفغاني؛ يعانون عدم الحصول على الغذاء الكافي.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، أن أكثر على 18 مليون أفغاني، من بينهم 9.7 مليون طفل، باتوا في حاجة ماسة إلى الدعم المنقذ للحياة بما في ذلك الغذاء، مطالبة بتوفير تبرعات بقيمة 1.3 مليار دولار؛ لدفع ثمن المساعدات اللازمة في هذا الصدد خلال العام الجاري. ( وكالات)