شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والخصاونة يبحثان الأوضاع في سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال استقباله رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، وتم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد أيضاً استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية، التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ورحب الخصاونة، خلال اللقاء، بالرئيس السيسي، وأعرب عن التقدير العميق، الذي تكنه الأردن لمصر، على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الخصاونة بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وثمن السيسي، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

كما ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن.