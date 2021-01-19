شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بايدن للخارجية يعد بتعزيز التحالفات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد وزير الخارجية في إدارة جو بايدن، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها دونالد ترامب، وذلك في كلمته المسجلة مسبقاً أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وقال بلينكن: «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية - التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم» مضيفاً «معاً، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».

كذلك، ردد بلينكن أصداء رسالة القطيعة التي أطلقها جو بايدن مع سياسة ترامب الذي أساء معاملة حلفائه، وانسحب من اتفاقات دولية مبتعداً عن النهج التعددي. حيث سيعيد جو بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ. كما اختار بايدن دبلوماسيين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر في السياسة الخارجية الأمريكية.

القيادة الأمريكية

اختار بايدن بلينكن على رأس هؤلاء الدبلوماسيين وسيتعين عليه «تصحيح مسار» السياسة الخارجية الأمريكية. وقال بلينكن: «القيادة الأمريكية ما زال يُحسب لها حساب»، مضيفاً «مسترشدين بهذه المبادئ، يمكننا التغلب على أزمة كوفيد-19، أكبر تحد مشترك منذ الحرب العالمية الثانية».

وأشار «يمكننا الفوز في المنافسة مع الصين». ويصر جو بايدن الذي يصورّه العديد من الجمهوريين على أنه «ضعيف»، على أن «الولايات المتحدة يجب أن تكون حازمة في تعاملها مع الصين».

لكن هل يتحول هذا الحزم إلى حرب باردة جديدة كان يبشّر بها وزير الخارجية في الإدارة المنتهية ولايتها مايك بومبيو، أم إلى منافسة استراتيجية واضحة لكن أكثر هدوءاً تماشياً مع رغبة الأوروبيين؟

وستحدد الإجابة عن هذا السؤال «نجاح السياسة الخارجية الأمريكية أو فشلها» كما قال قبل انتخابات نوفمبر الدبلوماسي السابق بيل بيرنز الذي عينه جو بايدن رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية.

عالم ما بعد أمريكا

سيتعين على إدارة بايدن، المصممة على إظهار مزيد من الحزم في ما يتعلق بروسيا مقارنة بسياسة دونالد ترامب الذي كان يرغب في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيجاد طريقة للتفاوض بسرعة.

وسيكون دور أنتوني بلينكن، مستشاره المخلص البالغ من العمر 58 عاماً، بأهمية دور الرئيس المستقبلي، لأن الإدارة الجديدة ستكون في مواجهة أزمات داخلية عدة: الوباء والركود الاقتصادي والعنصرية.

وقد أضرت حقبة ترامب بصورة الولايات المتحدة. كذلك، أدت الأسابيع الأخيرة من ولايته إلى تفاقم الوضع، مع الضربات التي وجهها الملياردير الجمهوري إلى المؤسسات الديموقراطية بإنكار هزيمته، ثم الهجوم الذي قاده أنصاره على مبنى الكابيتول.

وقال الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس خلال أعمال العنف في الكونجرس في 6 يناير «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نتمكن من الدفاع عن سيادة القانون بمصداقية» في الخارج. ويمثل ذلك اليوم بالنسبة إليه بداية «عالم ما بعد أمريكا، لم تعد تتمتع فيه الولايات المتحدة بالتفوق». (وكالات)