شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تشدد قيود احتواء كورونا والصين تدافع عن إدارتها الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت ألمانيا، أمس الثلاثاء، تمديد القيود السارية لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19» حتى منتصف فبراير/شباط مع تشديد الإجراءات، فيما دافعت الصين عن جهودها لاحتواء الجائحة، بينما رأت لجنة خبراء أن الأزمة الصحية تمثل فرصة لإصلاح منظمة الصحة العالمية.

تدابير جديدة

ومن بين الإجراءات المزمعة، المطالبة بالعمل عن بُعد للموظفين، ووضع الكمامات الطبية حين يكون التواجد في مكان العمل ضرورياً.

وتفكر بعض المقاطعات أيضاً باعتماد إجراءات قاسية بحق الأشخاص الذين لا يحترمون مدة الحجر الصحي.

بريطانيا في المواجهة

من جانب آخر، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه سيعزل نفسه حتى يوم الأحد بعدما تلقى تنبيهاً من أنه قد يكون خالط شخصاً مصاباً.

وأظهرت دراسة علمية أن شخصاً من ثمانية في إنجلترا أصيب بالفيروس في ديسمبر؛ ما يشكل ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الشهر الذي سبقه (1 من 11) على خلفية انتشار السلالة الجديدة. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن شخصاً من أصل عشرة في ويلز، وشخصاً من 13 في إيرلندا الشمالية وشخصاً من 11 في اسكتلندا أصيبوا في الفترة نفسها. واستند في هذه إحصاءات إلى فحوص الأجسام المضادة التي أجريت بشكل عشوائي وأتاحت تحديد الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض، وليس فقط هؤلاء الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية.- الموارد والصلاحيات:إلى ذلك، ذكرت لجنة مستقلة تراجع كيفية تصدي منظمة الصحة العالمية للوباء أن الجائحة قد تكون اللحظة الحاسمة لإصلاح المنظمة تماماً مثلما دفعت كارثة تشرنوبل عام 1986 إلى إدخال تغييرات عاجلة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت اللجنة، إن المنظمة تفتقر للصلاحيات والتمويل وتحتاج لإصلاحات أساسية؛ من أجل منحها الموارد لتكون أكثر فاعلية في التصدي لفيروس كورونا.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه من «الواضح» أنه «كان بإمكان السلطات الصحية المحلية والوطنية في الصين تطبيق تدابير الصحة العامة بمزيد من الحزم في يناير 2020». وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ: إن بكين ردت بسرعة مع فرض الإغلاق في ووهان منذ 23 يناير، ما أدى إلى «خفض عدد الإصابات والوفيات». واعتبرت «بالنظر إلى كونها أول دولة تدق ناقوس الخطر العالمي لمكافحة الوباء، فقد اتخذت الصين قرارات سريعة وحاسمة على الرغم من عدم امتلاكها سوى معلومات غير كاملة عن الفيروس»

(وكالات)