مطعّمون: مرتاحون نفسياً بعد أخذ الجرعتين



متابعة: إيمان عبدالله آل علي

كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن اللقاحات تعزز المناعة، وبالتالي تحسن الحالة المزاجية للشخص، ما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة، خاصة أن «كوفيد19» يؤثر في الصحة العقلية، وجعل النفس في قلق دائم.

في المقابل، أكد عدد من الحاصلين على لقاح «كوفيد 19»، أن نفسيتهم تحسنت بشكل كبير بعد حصولهم على اللقاح، نتيجة شعورهم بالاطمئنان، وأنهم محصنون من عدوى الفيروس، بعد تعزيز المناعة باللقاح.

شعور بالاطمئنان

أكد عبدالله المرزوقي أنه حصل على اللقاح منذ بداية توفره في الدولة، وهذا دفعه للشعور بالاطمئنان منذ وقت سابق، لأنه محصن من الفيروس، فضلاً عن استمراره في اتباع الإجراءات الاحترازية، ويمارس حياته بشكل طبيعي من دون خوف وقلق.

ووافقه الرأي، عبدالله إبراهيم، الذي حصل على اللقاح هو وأفراد عائلته، وقريباً سيحصل والداه على اللقاح، بعد أن شعر بالطمأنينة والراحة النفسية الكبيرة.

وقال صالح علي: التطعيم يرفع من مناعة الجسم، والخوف يثبط المناعة.

تحصين النفس

وأكد ستيبان طوباليان أنه قرر أخذ لقاح كورونا لتحصين نفسه من كورونا، خاصة أن الإمارات توفر اللقاح مجاناً للجميع، وشعر براحة نفسية بعد أخذ اللقاح، ما زاد من شعوره بالطمأنينة.

وقال أحمد حالت: شعرت بالراحة النفسية الكبيرة بعد حصولي على اللقاح، وهذا دفعني لتشجيع عائلتي لأخذ اللقاح.

وأكد اكسياتج وو، من الصين، شعوره بالفخر بعد حصوله على اللقاح، خاصة أن الدولة توفر اللقاح مجاناً للجميع.

وأوضح يوكون اكسي أن الجرعة الثانية من اللقاح أشعرته بأنه محصن من الفيروس، خاصة أنه حريص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد د.سيف درويش أخصائي طب المجتمع، أن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي في نفسيات الأغلبية، وتوفر اللقاح بالدولة وتقديمه مجاناً للمواطنين والمقيمين كان له الأثر الإيجابي.

وأكدت د.لبنى العيدروس «طبيب عام في مستشفى الإمارات الميداني مركز تطعيم»، أن أخذ المراجعين للقاح «كوفيد19» يسهم في تحسين نفسية متلقيه.

وأكدت سارة عمر «صيدلانية في مركز تطعيم»، أن ثمة إقبالاً كبيراً على الحصول على لقاح كورونا، وهذا مؤشر جيد على شعور المجتمع بالطمأنينة بعد حصولهم على اللقاح.

متابعة الأفراد

وأكد الدكتور طارق فرغلي استشاري ورئيس قسم القلب المدير الطبي في المستشفى السعودي الألماني، بعجمان، أنه من خلال متابعة الأفراد الذين حصلوا على اللقاح، ارتفعت معنوياتهم، وزاد اطمئنانهم بأن المرض لن يصيبهم.

وأكد الدكتور نورالدين ودهافانيا، أخصائي الجهاز التنفسي، في المستشفى الكندي التخصصي، أن الحصول على لقاح «كوفيد19» يحسن من نفسية الشخص.