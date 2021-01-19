شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: خدمات الرياض تحت مجهر أولياء الأمور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات المدرسية، على إعداد دراسة مسحية، لتقييم الخدمات المقدمة والمتاحة للمتعلمين في مرحلة رياض الأطفال، من خلال وضع تلك الخدمات تحت مجهر أولياء الأمور، وقياس مدى رضاهم عن تلك الخدمات الراهنة لأبناء تلك المرحلة.

وأفادت الوزارة في تعميم لها يخاطب مديري المجالس والنطاقات، ومديرات رياض الأطفال، والمدارس المشتركة، التي تضم مرحلة رياض الأطفال، بأن الدراسة المسحية تركز على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الرياض الحكومية في المرحلة المقبلة،

ووجهت الوزارة بضرورة إبلاغ الفئة المستهدفة «أولياء أمور أطفال تلك المرحلة»، للمشاركة في الاستبانة على رابط إلكتروني خاص بالدراسة، على أن يكون آخر موعد للاستبانة يوم الخميس الموافق 18 فبراير المقبل.

5 توصيات

على جانب آخر، قدمت إدارة أمن المعلومات، خمس توصيات للتعامل مع التهديدات والابتزاز عبر البريد الإلكتروني الوزاري، تركز على عدم فتح رسائل البريد الإلكتروني المشكوك في أنها خدعة، وعدم إعادة توجيه تلك الرسائل إلى جهات أخرى، الامتناع عن فتح المرفقات المرسلة من مصادر مجهولة غير معروفة، عدم القيام بعمليات شراء أو تبرعات خيرية رداً على البريد الإلكتروني العشوائي، مع مراعاة عدم الضغط على «إزالة» أو الرد على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

وحول كيفية خداع المستخدمين باختراق حساباتهم الإلكترونية، شرحت الإدارة ضمن توصياتها، أنه يتم إرسال رسائل البريد الاحتيالية الجماعية إلى مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني العشوائية، ما يؤدي إلى انتحال عنوان البريد الإلكتروني للمستلم لخداعهم بأن حساباتهم قد تعرضت للاختراق.

وأكدت الإدارة أن الأسباب التي تدعو المحتالين بانتحال عنوانك الإلكتروني، يتلخص في تطلعاتهم في أن تأخذ تهديداتهم على محمل الجد، لاسيما أن بريدك الإلكتروني يبدو وكأنه تم اختراقه، على الرغم من عدم حدوث ذلك، موضحة أن الانتحال يعد عملية تزوير للبريد الإلكتروني، الغرض منها ما خدع المستخدمين، والسيطرة على حساباتهم الشخصية إلكترونياً.