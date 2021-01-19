شكرا لقرائتكم خبر عن الاستجابة لـ 16454 بلاغ صيانةفي الشــارقــــة بانخفــــاض 12% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قال رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي إن عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية التي وردت إلى الدائرة العام الماضي بلغ 16454 بلاغاً، تم الاستجابة لها ومعالجتها، وانخفض عدد البلاغات مقارنة بالعامين الأخيرين بمعدل 12% من 18800 بلاغ إلى 16454 بلاغاً.

وقال المهندس برهان عودة من إدارة صيانة المباني «تتنوع المباني التي تشرف على صيانتها الدائرة من مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الجهات، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية».

وأكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات أن الدائرة تطبق نظام التفتيش الذكي على 361 مبنى حكومياً، والانتقال إلى مرحلة التفتيش الذكي، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الذكية.