شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بزيادة عدد طلاب كليات الطب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزيرى التعليم العالى والدولة للإعلام، استعرضا برنامج عمل الوزارتين أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وتابع أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «البحث العلمى من أهم المحاور التى تناولها عدد من النواب»، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي طمأن النواب على التجارب ما قبل الإكلينيكية للمصل المصرى ضد كورونا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «سألت وزير التعليم العالي عن أسعار تحاليل بي سي آر، كما طالبت بأهمية حدوث تناوب بين أستاذة الطب في الجامعات لانتدابهم في مستشفيات وزارة الصحة في ظل أزمة كورونا»، مشيرًا إلى أنه طالب بزيادة عدد طلاب كليات الطب، نظرا للاحتياج إلى عدد كبير من الأطباء خاصة بمنظومة التأمين الصحي.

وأكمل «اقترحت تعاقد الجامعات الخاصة مع مستشفيات خاصة لتدريب طلاب الطب، بدلا من اشتراط ضرورة امتلاك الجامعة لمستشفى خاصة».