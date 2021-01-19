شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" لعبد العليم داود: سأطبق اللائحة بحزم وأرفض المساس بكرامة أى نائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعقيبا على تجاوزات النائب عبد العليم داود: "أرفض المساس بكرامة أى نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، جاء ذلك بعد تجاوزات من النائب عبد العليم داود، فى كلمته داخل الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.

وقرر المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف كلمة "داود" من المضبطة، والتى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي".

وشهدت الجلسة العامة اعتراض شديد من أغلبية النواب علي حديث عبد العليم داود، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أرفض المساس بكرامة أى نائب، وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع".

وتابع رئيس "النواب": "سأطبق اللائحة على من يخطىء، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى"، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب"، وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل.

وأضاف رئيس المجلس: "الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف علي الجميع، ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون، وأنا تسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى لظروف خاصة، ومن الآن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".

ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب "داود"، قائلا: "أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة، وأنت هاجمت زملاءك، وهذا مخالف، ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب".