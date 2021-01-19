شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمكتبه ‏اليوم الثلاثاء، وامكينى مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ورحب جبالى فى مستهل اللقاء بسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معرباً عن تقديره للسكرتير العام لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكداً على أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادي والتجارى داخل القارة الإفريقية.

ونوه رئيس مجلس النواب فى ذلك الصدد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القارى الإفريقى.

كما دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه فى الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقى الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبديًا اهتمام مصر بلعب دور محورى فى بناء قدرات الدول الإفريقية فى هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.

من جانبه، أعرب وامكيني مينى، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبديًا تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

ويذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة قد تم تدشينها خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثانية عشرة، والتى عُقدت فى يوليو 2019، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، وقد تم اختيار العاصمة الغانية أكرا مقراً لسكرتارية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، كما يتولي وامكيني مينى (جنوب إفريقى الجنسية) منصب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كأول سكرتير عام لها.







